В Україні провалилися всі спроби скасувати перехід на зимовий і літній час, тому скоро громадянам доведеться знову крутити стрілки і адаптуватися до нового графіку.

Традиційно перехід на зимовий час в нашій країні відбувається в останню неділю жовтня.

Так, цього року стрілки потрібно буде перевести в ніч з 30 на 31 жовтня - на годину назад. Зазвичай, час переводиться о 4 годині ранку, але сучасні гаджети роблять зараз це автоматично, так що прокидатися не доведеться.

Таким, чином спати в цей день українці будуть на годину довше, але й темніти почне раніше.

Лікарі кажуть, що сезонне переведення годинника – стрес для організму. Відчуття млявості, особливо вечорами, зазвичай проходить через пару тижнів, а у деяких адаптація триває до півтора місяця.

У цей час важливо підтримувати себе вітамінами і правильно харчуватися: відмовтеся від алкоголю, пийте менше кави.

Фахівці дають кілька рекомендацій по переходу на зимовий час. По можливості спробуйте заздалегідь натренувати себе - лягайте раніше, але й вставайте теж раніше. Перенесіть на більш ранній час всі ранкові процедури та прийом їжі. Займіться освітленням в будинку - раніше закривайте штори і відкривайте їх, як тільки прокинетеся.

Кілька днів після переведення годинників близько 10 хвилин дозвольте собі повалятися в ліжку, щоб пристосуватися до нового часу.

За годину до сну відкладайте гаджети, щоб "заспокоїти" розум.

Пийте перед сном молоко або щось тепле, щоб заохотити сонливість, але не їжте на ніч.

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