Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різний розмір щомісячної оплати залежно від типу житла.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося Жмеринської громади, де після рішення виконавчого комітету почали діяти нові розцінки на вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.net.

Про зміни повідомили у міській територіальній громаді. Оновлену вартість затвердили після аналізу фінансових показників підприємства «БРАВІС», яке забезпечує збір і транспортування сміття.

У міській раді пояснили, що попередні розцінки вже не покривали фактичних витрат. Найбільше на собівартість вплинули подорожчання пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7%, підвищення орендної плати за державні ділянки на 21,5% та зростання вартості оренди спеціалізованої техніки на 50%.

Також під час розрахунків врахували екологічний податок, збільшення мінімальної заробітної плати й оновлений графік вивезення побутових відходів, який потребує додаткових виробничих ресурсів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різний розмір щомісячної оплати залежно від типу житла. Для мешканців приватного сектору вона становитиме 56,94 гривні з однієї особи, а для жителів багатоквартирних будинків — 55,82 гривні.

У громаді наголошують, що коригування необхідне для безперебійної роботи підприємства, своєчасного вивезення відходів та підтримання належної якості обслуговування. У разі подальшого зростання витрат питання можуть повторно винести на розгляд.

Місцева влада рекомендує врахувати оновлені суми під час планування сімейних витрат і своєчасно сплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення заборгованості.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.