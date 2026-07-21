Українцям варто бути готовими допланових графіків відключення світла в Сумській області на 22 липня.

Графіки відключення світла в Сумській області на 22 липня запроваджуються у зв'язку з важливими плановими роботами, пише Politeka.net.

Як пояснюють енергетики, графіки відключення світла в Сумській області на 22 липня є частиною комплексного технічного обслуговування електрообладнання. Фахівці виконуватимуть перевірку стану мереж, профілактику обладнання та необхідні ремонтні роботи, що мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.

Липоводолинська дільниця філії «Роменський район електричних мереж» АТ «Сумиобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи. У зв'язку з проведенням планових робіт на КТП-383, 213 відключення відбудеться 22 липня 2026 року з 12:00 до 16:00 години в селі Побиванка:

вул. Полтавська

вул. Русанівського, 3-5

Також, 22 липня 2026 року з 08:00 до 16:00 планові роботи проводитимуться у селищі Недригайлів. На час виконання ремонту електропостачання буде тимчасово відсутнє на вулицях:

Незалежності — 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

Береговий, пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23

Крім цього, енергетики повідомили про ще одні заплановані відключення населеному пункті Недригайлів. Так, за даними Сумиобленерго, з 08:42 до 20:42 години тимчасові обмеження електропостачання діятимуть за такими адресами:

Героїв Чорнобиля — 2, 4, 6, 8, 10, 12

Сумська — 1, 1А, 1Б, 3, 5, 5А/1, 5Б, 7, 9, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 36А.

Джерело: Липоводолинська селищна рада

Джерело: Недригайлівська громада

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