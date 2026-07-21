Дефіцит продуктів в Вінницькій області наразі не прогнозують, однак останні атаки на українські морські порти вже вплинули на світовий ринок зерна, повідомляє Politeka.net.

Експерти попереджають, що у разі тривалих логістичних проблем це може позначитися на вартості окремих продовольчих товарів.

Після пошкодження портової інфраструктури котирування пшениці на міжнародних майданчиках почали зростати. Аналітики пояснюють таку динаміку побоюваннями щодо можливого скорочення експорту українського зерна та зменшення обсягів його постачання на зовнішні ринки.

За словами фахівців, ускладнення логістики автоматично збільшує витрати на транспортування. Крім цього, учасники ринку враховують ризики затримок відвантажень, що впливає на формування нових контрактних цін і поступово відображається на собівартості продукції.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області найближчим часом залишається малоймовірним. Виробники та торговельні мережі працюють із раніше сформованими запасами, тому різких змін в асортименті чи постачанні наразі не очікується.

Економісти звертають увагу, що між зростанням вартості зерна та зміною роздрібних цін існує певний часовий проміжок. Якщо труднощі з експортом збережуться, уже восени може подорожчати хліб, борошно та окремі хлібобулочні вироби, де зернова сировина займає значну частку у структурі витрат.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від швидкості відновлення роботи портів, безперебійності транспортних маршрутів і загальної ситуації з експортом. У разі нових атак або затяжних перебоїв ринок може відреагувати черговим підвищенням цін, що згодом позначиться і на кінцевій вартості продукції для споживачів.

Джерело: fbc.biz.ua

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