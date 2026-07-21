Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області допомагають людям у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області продовжують надавати в межах гуманітарних програм благодійного фонду «Карітас Полтава», які спрямовані на підтримку переселенців та інших соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Першочергово допомогу отримують внутрішньо переміщені особи, які нещодавно прибули до громад регіону. Для них підготували продуктові й гігієнічні набори, що допомагають забезпечити базові потреби у перші дні після переїзду та полегшити адаптацію.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області доповнюють новими благодійними ініціативами. Однією з них став проєкт «Майстерня консервації – Смак дитинства», який передбачає заготівлю сезонних овочів, фруктів і ягід для виготовлення домашньої консервації, джемів, соусів та іншої натуральної продукції.

Частину підготовлених запасів планують використовувати для приготування гарячих обідів людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Такий підхід дозволяє розширити обсяги гуманітарної підтримки та ефективніше використовувати зібрані продукти.

Долучитися до ініціативи можуть усі охочі. Благодійний фонд приймає сезонний урожай, а також фінансові внески на придбання банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів та інших необхідних ресурсів.

Представники організації наголошують, що навіть невелика допомога сприяє забезпеченню людей якісним харчуванням і підтримує тих, хто найбільше цього потребує.

Детальну інформацію про порядок отримання гуманітарної підтримки або участь у благодійній ініціативі можна уточнити безпосередньо у фахівців фонду. Організатори також повідомлятимуть про нові етапи проєкту через свої офіційні інформаційні ресурси.

Джерело: Карітас

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.