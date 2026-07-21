Обмеження руху транспорту в Тернопільській області триватимуть довго, але є тимчасовими.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області триватимуть майже рік через масштабний капітальний ремонт мосту та підходів до нього на міжнародній трасі М-19 у Теребовлі, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові зміни для водіїв діятимуть до червня 2027 року.

Роботи виконують на відрізку автошляху М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече», де оновлюють транспортну споруду та прилеглу дорожню інфраструктуру. Загальна довжина об'єкта становить 850 метрів.

Будівельники вже демонтували бордюри, бруківку, застарілі комунікації та частину аварійної конструкції. Одночасно облаштовують нову дощову каналізацію, водопровід і систему побутового водовідведення.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що важливим етапом реалізації проєкту стало надходження першого фінансового траншу від міжнародних партнерів. Це дозволить забезпечити безперервне виконання запланованих заходів без затримок.

Водночас обмеження руху транспорту в Тернопільській області стосуються ділянки дороги М-19 у межах Теребовлі — від кілометра 354+689 до 355+566. На період реконструкції пересування організували за тимчасовою схемою, погодженою патрульною поліцією.

Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили окремі маршрути об'їзду. Водіям рекомендують заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок, щоб уникнути затримок у дорозі.

Після завершення проєкту на об'єкті з'явиться новий міст, оновлене дорожнє покриття, сучасні інженерні мережі, пішохідна інфраструктура, зовнішнє освітлення та засоби організації безпеки. За інформацією служби, саме ця ділянка залишалася останньою невідремонтованою частиною міжнародної траси М-19 у межах Тернопільщини.

Джерело: ternopoliany

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