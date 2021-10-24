За підсумками трьох кварталів 2021 року середньоденний розмір допомоги від Фонду соціального страхування за лікарняними листами зріс порівняно з тим же періодом 2020.

Як відзначили на сайті Фонду, за підсумками трьох кварталів 2021 року розмір допомоги збільшився на 13,7% порівняно з аналогічним періодом 2020 року і в середньому по країні склав 370,48 гривень.

Запровадили також допомогу з тимчасової втрати працездатності з метою компенсації застрахованим особам їх заробітку, втраченого за час лікування, догляду за хворими дітьми або самоізоляції від COVID-19.

Розмір такої допомоги залежить від середнього доходу працівника і тривалості його страхового стажу: від 50% середньої зарплати (стаж до 3 років) і до 100% (стаж – більше 8 років), а в разі самоізоляції – 50% доходу незалежно від тривалості стажу (однак у розмірі 100% доходу для медичних працівників).

Один з найменших розмірів середньоденної допомоги за лікарняними у Волинській (306,4 грн), Житомирській (306,6 грн), Сумській (308,5 грн) та Тернопільській (312,8 грн) областях.

Один з найвищих - у Миколаївській (404,8 грн), Запорізькій (401,3 грн) і Донецькій (398,4 грн) областях.

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