Дізнайтеся, яке 26 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

26 жовтня в православному календарі відзначають День Іверської ікони Божої Матері.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

За давнім церковним переказом Іверський образ Божої Матері був написаний святим апостолом Лукою в першому столітті, ще за життя Пресвятої Богородиці.

Згідно з грецьким сказанням, під час царювання імператора Феофіла (829-842) образ зберігався в Домовій церкві однієї благочестивої вдови. У той час великого поширення набула іконоборча єресь. З метою врятувати ікону від іконоборців образ був опущений в море вдовою, яка проживала біля міста Нікея.

У XI столітті ченці Іверського монастиря на Афоні побачили серед водної гладі величезний вогненний стовп, на якому знаходився образ Богородиці. Святий преподобний Гавриїл Святогорець за вказівкою Пречистої Діви пішов по воді до ікони і приніс її в монастир. Але на ранок ченці побачили, що ікона Богородиці знаходиться над воротами святої обителі. Так повторювалося кілька разів, поки ченці не залишили ікону там, де вона сама захотіла бути. З тих пір вона називається Воротарницею.

Традиції на свято 26 жовтня

У минулі часи цей день називали Банником. Люди влаштовували цілющі обмивання в лазнях, для цього ставили на полиці настої з різних трав.

Люди вірили, що в лазні мешкає дух, якого називали банником. Вірили, що хвороби виганяє банний дух, якого необхідно було шанувати в цей день. Для цього, заходячи в лазню, навіть знімали з шиї хрестик.

Що не можна робити, головні заборони на 26 жовтня

Вірили в народі, що якщо за день людина не помилася і залишилася ходити в брудному, то могла ослабнути здоров'ям і взимку часто хворіти.

Не можна в цей день довіряти незнайомцям. Великий ризик обману. Саме тому в будинку 26 жовтня повинні бути тільки свої.

Краще не надягати чорне. Інакше намічені плани зірвуться, мирні бесіди закінчаться конфліктом, а будь-які рухи тіла виявляться марними.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



Хмари червоного кольору - до дощу. Якщо вони з півдня йдуть - до поривчастого вітру.

Сонце сходить через хмари - до зміни погоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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