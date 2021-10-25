Зараз столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні. Але вже розроблені нові обмеження, які набудуть чинності, як тільки Київ переведуть в "червону" зону.

Про це повідомляє пресслужба КМДА .

У п'ятницю, 22 жовтня, відбулося чергове засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. На ній були затверджені епідеміологічні обмеження, які почнуть діяти в "червоній зоні".

Як писала раніше Politeka.net, київські школярі цього тижня перебувають на осінніх канікулах. А ось з 1 листопада розпочнеться дистанційне навчання. А от наскільки довго воно триватиме в КМДА не повідомляють.

Крім того, буде заборонено відвідувати ТРЦ неповнолітнім самостійно, а тільки в супроводі дорослих, які повинні мати ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

У "червоній зоні" зможуть продовжити тільки ті освітні заклади, де всі співробітники мають документи про проведення повного курсу вакцинації.

Крім того, в разі переходу столиці в "червону зону" буде заборонено знаходиться без маски в медичних і навчальних закладах, а також в підземних переходах і на зупинках громадського транспорту. Також необхідно дотримуватися соціальну дистанцію.

У громадському транспорті можна буде перевозити тільки ту кількість пасажирів, яке спочатку зазначено в технічній характеристиці транспорту.

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