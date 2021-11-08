Карантин в Україні посилюється день за днем: скільки областей вже в "червоній зоні"

У "жовтій" зоні лише три області

9 листопада у Міністерстві охорони здоров'я України оновили перелік регіонів, що потрапили до червоної зони.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Тепер найсуворіших карантинних заходів мають дотримуватися у 16 областях та Києві. Зараз у "червоній зоні" знаходяться:

м. Київ;

Київська;

Чернігівська;

Житомирська;

Рівенська;

Волинська;

Львівська;

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Луганська;

Сумська.

Згідно з карантинними обмеженнями у червоних зонах заборонено працювати закладам громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. Також під забороною робота кінотеатрів, театрів, ТРЦ, спортивних закладів, непродовольчих ринків та магазинів. Проте якщо увесь персонал закладів вакциновано, тоді режим роботи може не мінятися. Але відвідувати їх дозволяється лише тим, що мають на руках сертифікат про вакцинацію чи дійсний негативний ПЦР-тест.

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