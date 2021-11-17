Українці вже в найближчі години зможуть відчути на собі вплив потужної магнітної бурі, яка триватиме цілий день і може мати неприємні наслідки.

Як розповіли експерти з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, у середу, 17 листопада, Землю накриє магнітна буря четвертого рівня. Йдеться про "космічний удар" середньої інтенсивності.

Магнітна буря почалася близько 6 години ранку. За прогнозами фахівців, близько 10 години ранку хвилювання магнітосфери почнуть сходити нанівець, проте повністю вона «заспокоїться» вже завтра, 18 листопада.

Експерти попереджають, що ця магнітна буря може мати негативний вплив на метеозалежних людей. При цьому їх стан має покращитися вже до полудня, коли пік бурі буде позаду. У зв'язку з цим українцям рекомендують бути обережними і стежити за тиском у разі схильності до гіпертонії

Як відомо, магнітні бурі здатні чинити негативний вплив на здоров'я людини. Зокрема, їх вплив може викликати головні болі, скачки тиску, загострення хронічних захворювань, прискорене серцебиття та інші проблеми з серцем, сонливість, зниження концентрації уваги, підвищену емоційність. Особливо помітні ці ефекти будуть для метеозалежних людей.

Знизити негативний вплив магнітної бурі на організм допоможе зменшення фізичного навантаження, здорова їжа і відмова від алкоголю, контрастний душ, здоровий сон, прогулянка на свіжому повітрі. Люди з хронічними захворюваннями під час бурі повинні тримати при собі всі необхідні ліки.

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