Черга затемнень чекає українців, що може негативно позначитися на здоров'ї. Розпочнеться коридор затемнень з місячного 19 листопада, а завершиться сонячним, 4 грудня.

Так, перше, місячне затемнення відбудеться в п'ятницю, 19 листопада, о 8:02 за Києвом, максимальна фаза – об 11:02, а завершення – о 14:03.

Відома астролог Олена Мун розкрила вплив цього затемнення на здоров'я і події в житті в цілому. Експерт попередила, з чим потрібно бути обережним у цей період, передає Politeka.net з посиланням на її Instagram.

За словами астролога, можливі загострення у фінансовому плані, що стосується боргів і позик.

"Входимо в зону турбулентності, пристебніть ремені. Хтось може відчути жорсткий тиск, ніби обклали з усіх боків! А хтось зробить такий прорив, що все життя згадуватиме ці дні з вдячністю", - зазначає Олена Мун.

Весь зазначений період, особливо 17-20 листопада, надзвичайно травмонебезпечний, попереджає астролог. Будьте максимально уважні за кермом, на небезпечних роботах. Відкладіть ризиковані розваги та види спорту. Не залишайте без нагляду свічки. Будьте взагалі максимально уважні з вогнем, електроприладами і проводкою.

Крім загального ослаблення здоров'я, яке вже багато хто почав відчувати, падає і рівень енергії. Відбуваються сильні емоційні сплески, після яких відчуваєш себе, як вичавлений лимон.

"Люди можуть чіплятися через дрібниці, нести нісенітницю, вести себе неадекватно. Тримайте поле: не емоціоніруйте, не реагуйте. Інакше зіллєтеся сильно енергетично", - попереджає Олена Мун.

Також можливі загострення хронічних захворювань, головні болі, безсоння. Особливо схильні до впливу затемнення діти та вагітні.

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