Українка втратила понад 32 тисячі гривень з карточки "ПриватБанку", скарги в поліцію і банк не дали результатів - про це жінка розповіла на спеціалізованому сайті.
Українка помітила, як з її карти стали списуватися гроші, невідомим пішло більше 32 тисяч гривень. Про це постраждала розповіла на спеціалізованому сайті Мінфін, пише Politeka.net.
Як тільки постраждала помітила списання грошей вона відразу заблокувала карту, і звернулася в поліцію і "ПриватБанк" зі скаргою. У виписці говорилося, що жінка нібито оплатила цифрові товари: APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM по автоматичній підписці, але вона нікуди не підписувалася, а підтвердження оплати не було потрібно.
Скарги в банк і поліцію не дали результатів. Зокрема, в першому оформили заявку і запропонували чекати 120 днів, але не дали відповідь чи повернуть кошти. Через чотири дні після звернення постраждала все ж отримала свої кошти назад - їй допомогла компанія Apple, послуги в якій за її рахунок і купили шахраї.
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У ПриватБанку відповіли на повідомлення українки - якщо жінка не проводила прив'язку до картки на оплату послуг, то це зробив хтось інший. Швидше за все, дані її карти стали відомі третім особам з необережності або іншими методами.
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