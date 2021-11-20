Не стало російського актора Валерія Гаркаліна, який з 2 жовтня перебував у лікарні з ускладненнями в результаті коронавірусу.

Про смерть 67-річної знаменитості стало відомо 20 листопада.

Зазначимо, про госпіталізацію Гаркаліна з COVID-19 стало відомо 5 жовтня. Через кілька днів дочка артиста повідомила, що його перевели на ШВЛ. Далі актора ввели в стан медикаментозної коми. Відсоток ураження дихальних органів зірки на той момент досяг вже 75%.

Щоб впоратися з нестачею кисню, медики прийняли рішення підключити актора до ЕКМО. Пізніше повідомлялося, що Гаркаліна вивели з коми, проте залишили підключеним до апаратів забезпечення життєдіяльності. Також з'явилася інформація, що через початок сепсису акторові почали робити переливання крові.

Вкрай важка форма коронавірусу стала розвиватися на тлі хронічних проблем з серцем.

Зазначимо, Валерій Гаркалін відомий за ролями у фільмах "Ширлі-Мирлі" і "Дітки напрокат", серіалах "Будинок шкереберть" і "Моя прекрасна няня". Він викладав на кафедрі естрадного мистецтва ГІТІСу, будучи художнім керівником майстерні.

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