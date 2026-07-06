Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 липня є необхідною складовою стабільної роботи енергосистеми.

Жителів Запоріжжя попередили про планові відключення світла, які відбудуться 7 липня у різних районах міста, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Такі роботи є необхідною складовою стабільної роботи енергосистеми та дозволяють знизити ризик аварійних відключень у майбутньому. Всі роботи виконуються відповідно до затвердженого графіка та мають профілактичний характер.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 7 липня з 9 до 17 години не буде електрики через плановий ремонт електрообладнання. У цей час без електропостачання тимчасово залишаться мешканці низки будинків:

вул. Героїв 93-ї Бригади (Гудименка): 13а, 15 п.1–4, 15 п.5–8, 17 п.1–4

У зв'язку з терміновим ремонтом електрообладнання планові відключення з 10 до 17 години торкнуться вулиці:

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Окремий комплекс робіт енергетики виконуватимуть із 09:00 до 17:10. У цей період тимчасові відключення електроенергії запровадять ще на низці міських вулиць:

бул. Центральний: 10, 12, 12А, 14, 8, 8А

Глісерна: 5, 5 (п.1,2) (5 пов), 5 (п.3,4) (5 пов)

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 202

Григорія Нелюбова (Толбухіна): 73-111, 78-120

Замкнута: 1-45, 10, 12-26, 2-8

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська): 1-23, 2-34

Латвійська: 16, 8а

Міцна: 24-32, 33-39

Патріотична: 54А

Поштова: 69, 71, 73, 73-тимчасово

Руставелі: 59-65, 67, 60-66

Святого Миколая (Артема): 50, 52, 57, 61, 63

Селищна: 50, 57-95, 50-84

пр. Моторобудівників: 111-145

шосе Оріховське: 10, 10(блок5, 6).

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