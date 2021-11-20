В Україні в 2022 році збираються впровадити обов'язкову накопичувальну пенсію (на додаток до солідарної). Робиться це для того, щоб українці при виході на заслужений відпочинок змогли отримувати гідні виплати.
Однак, є загроза того, що накопичувати собі на старість зможуть не всі. Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Фактам".
За її словами, профспілки хочуть обмежити вік учасників накопичувальної системи 35 роками.
Міністр зазначила, що вважає несправедливим позбавляти додаткових грошей людей 40-50 років.
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Відзначимо, уряд щодо накопичувальної пенсійної системи зупинився на наступній моделі: 1% на рахунок людини буде платити роботодавець, ще 1% зможе віднімати з власної зарплати сам працівник. Правда, він може відмовитися від цього і позбутися додаткового 1% від держави (стимулюючий внесок). Таким чином, той працівник, який буде платити 1% з власної зарплати, отримає в підсумку на свій рахунок 3%, а хто відмовиться - всього 1%.
Серед мінусів накопичувальної пенсійної системи експерти називали те, що в Україні немає інструментів гарантування збереження коштів накопичень і дієвого контролю за їх розміщенням і використанням.
Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою.
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