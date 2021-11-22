Ляшко розкрив, що і де планується поміняти

Правила проїзду в громадському транспорті хочуть змінити - глава МОЗ Віктор Ляшко розповів про звернення деяких мерів з приводу міського транспорту.

У зв'язку зі збільшенням зростання захворюваності, в Україні посилили заходи, що стосуються пересування в транспорті, проте їх планується змінити. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу "Інтер".

Так, в МОЗ звернулися кілька мерів з приводу перегляду правил проїзду в міському транспорті. За словами Ляшка, ті запропонували впускати більше пасажирів, таким чином займати можна буде не тільки сидячі місця.

У міністерстві вирішили піти на зустріч до мерів, адже наближаються холоди, й існує загроза захворіти на ГРВІ та іншими респіраторними захворюваннями через тривале очікування на зупинці.

При цьому міністр підкреслив, що зараз світ переходить на такий етап, коли пандемія залишиться пандемією невакцинованих людей, і від них не повинні страждати щеплені.

Послаблювати ж правила перевезення на міжрегіональному рівні не планується поки захворюваність ковіда не спаде, і далі буде вимагатися сертифікат про вакцинацію або негативний тест.

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