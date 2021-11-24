Українські школи та дитсадки знову почали закривати на карантин через ситуацію з коронавірусом, озвучені нові терміни.

Як відомо, зараз в уряді активно виступають за те, щоб школярі займалися за партами, а не Дистанційно. При цьому для роботи школи необхідно, щоб була вакцинована певна частина співробітників навчального закладу – 80% в "жовтій" і "помаранчевій" (потрібна хоча б одна доза) і 100% в "червоній" (тільки обидві дози).

Однак, рішення про роботу того чи іншого навчального закладу все ще приймає місцева влада. Місцями вони продовжують відправляти школи на карантин.

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Так, ситуація із захворюваністю погіршилася в Запорізькій області, у зв'язку з чим дітей вирішили відправити по домівках. На карантин закривають дитсадки та школи міста Енергодар, повідомила місцева міськрада.

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Станом на 24 листопада на карантин відправили 6 груп з дитсадками та початкової школи:

  • групу №3 дитячого садка №5 з 22 листопада по 28 листопада
  • групу №9 дитячого садка №12 з 22 листопада по 1 грудня
  • групу №4 Енергодарської початкової школи №9 з 22 листопада по 30 Листопада
  • групу №4 дитячого садка №13 з 22 листопада по 29 листопада
  • групу №8 дитячого садка №13 з 22 листопада по 28 листопада
  • групу №9 дитячого садка №13 з 22 листопада по 28 листопада.

Також додому відправили два класи школярів:

  • 4-А клас Енергодарської гімназії №7 з 22 листопада по 29 листопада
  • 9-Б клас Енергодарського багатопрофільного ліцею з 22 листопада по 28 листопада.

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Дистанційно навчання також продовжили 3-В класу Енергодарської гімназії №5 по 30 Листопада.

Додамо, що в Міносвіти звернулися до місцевої влади якнайшвидше організувати безпечну роботу шкіл. При цьому підкреслюється, що дітям краще займатися саме оффлайн.

При цьому станом на 19 листопада по країні було закрито 35% загальноосвітніх установ. У той же час, статистика говорить про те, що на сьогоднішній день як мінімум одну дозу вакцини отримали 96% працівників освітньої сфери.

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