В даний час "мінімалка" в Україні становить 6000 гривень. З 1 грудня очікується збільшення мінімальної зарплати до 6500 гривень.

Попередній перегляд "мінімалки" був у січні цього року, а наступний запланований у бюджеті на жовтень 2022-го. Якщо в документ не внесуть правки, то мінімальна зарплата збільшиться до 6700 гривень, пишуть "Факти".

Етапи підвищення:

6500 гривень на місяць або 39,26 гривні погодинно з 1 грудня 2021 року;

6700 гривень на місяць або 40,46 гривні погодинно з 1 жовтня 2022 року.

Разом з підвищенням мінімальної зарплати з 1 грудня збільшаться пенсія українцям, які мають повний стаж. Однак, зросте і вартість докупки років до необхідного стажу.

Також збільшаться прив'язані до зарплатного мінімуму податки, внески, обов'язкові платежі.

Зокрема, мінімальний розмір ЄСВ з 1 грудня становитиме 1430 грн (6500 х 22%). Відповідно зміниться і максимальна сума страхового внеску і складе з наступного місяця 21 450 гривень.

Крім того зросте розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб і складе 2481 гривню, зараз він становить 2379 гривень.

Додамо, в період до 2024 року в Україні планують поступово підвищити "мінімалку" до 7665 гривень.

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