Українцям варто бути готовими до нової магнітної бурі, яка обрушиться на Землю вже в ці вихідні і може зіпсувати самопочуття метеозалежним людям.
Про "атаку", яка очікується 27 і 28 листопада, попередили експерти з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
Згідно з їхнім прогнозом, в суботу та неділю магнітосфера буде збудженою. Це означає, що магнітна буря буде середньої тяжкості – не більше 4 рівнів по КР. Вона не представить небезпеки для більшості, проте самопочуття літніх і метеозалежних людей може погіршитися.
Відзначимо, що магнітною бурею називають порушення магнітосфери Землі, які стають наслідком дуже ефективного обміну енергією сонячного вітру з космічним середовищем навколо планети.
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Такі хвилювання в магнітосфері можуть впливати на самопочуття вразливих категорій: літніх і метеозалежних людей, гіпертоніків і людей з іншими хронічними хворобами. Під час бурі у них можуть виникнути головні болі, проблеми з тиском і серцем, порушення сну та інші нездужання.
Для того, щоб знизити негативний вплив магнітної бурі на своє самопочуття, можна: дотримуватися здорового харчування і режиму сну, знизити фізичні та емоційні навантаження, більше часу проводити на відкритому повітрі і пити більше корисних напоїв.
Нагадаємо, дві потужні магнітні бурі атакують українців у листопаді, названі дати.
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