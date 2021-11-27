Дощі обійдуть стороною тільки три області

Погода в Україні на вихідних зіпсується: українців чекають дощі і сильний вітер, які не дадуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі.

Про те, якою буде субота, 27 листопада, розповіли синоптики з Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, в більшості областей країни в цей день йтимуть дощі. Пощастить лише жителям Житомирської, Хмельницької та Одеської областей, де буде сухо з мінливою хмарністю.

На заході і півдні опади будуть помірними, а ось в центрі і на сході пройдуть більш рясні дощі.

Крім того, прес-центр ДСНС попередив про те, що через сильний вітер у суботу оголошено штормове попередження. Очікується, що вночі та вранці пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – навіть до 25-30 м/с.

На півночі нічні температури коливатимуться від +1 до +4 градусів, а денні – від +5 до + 9.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +5 градусів, а вдень – від +4 до + 9.

У центральних областях вночі очікується від +1 до +5 градусів, а вдень – від +6 до + 11.

На сході вночі температура опуститься до -3...+ 4 градусів, а вдень повітря прогріється до +4...+11.

На півдні вночі очікується від + 4 до +9 градусів, а вдень – від +11 до + 15.

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