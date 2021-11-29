Оформити пенсію та зробити перерахунок с 29 листопада українці зможуть онлайн, не звертаючись до відділень Пенсійного фонду, та не витрачаючи час в чергах, що особливо актуально в умовах пандемії.

Як повідомилил у Міністерстві цифрової трансформації, зробити це можна в додатку "Дія".

Зазначається, що процес максимально автоматизований і простий. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку. Заява зроблена у формі анкети, де треба відповідати «так» чи «ні».

Крім іншого це також допоможе людям старшого віку не наражати на небезку своє життя та здоров'я в умовах пандемії.

Щороку оформлюють призначення чи перерахунок пенсії понад мільйон українців.

Зазначимо, що з січня 2022 року вийти на заслужений відпочинок в 60 років зможуть тільки ті, хто має 29 років стажу.

До 63 років будуть без пенсії ті, хто в 2022-му досягнуть 60-річчя і матимуть від 19 до 29 років.

А до 65 років доведеться працювати тим, хто має від 15 до 19 років стажу і досягли 60-річчя в 2022 році.

Нагадаємо, навчання зараховується для отримання пенсії тільки в одному випадку, деталі: "До першого січня..."

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