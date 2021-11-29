ПриватБанк розчарував українців з нового боку-жінці нав'язали кредит без її відома, тепер вона залишилася ще винна.

Про це йдеться у скарзі, залишеній клієнткою ПриватБанку на сайті Мінфіну у відповідному розділі, передає Politeka.net.

За словами Українки, ПриватБанк, карткою якого вона користується вже давно, встановив їй кредитний ліміт, забувши про це попередити. Жінка навіть не відразу помітила.

Зателефонувавши на гарячу лінію, оператор повідомив, що банк сам встановлює, кому видавати кредитні ліміти, а кому ні.

"Як це може бути взагалі? Загалом, банку я повинна тепер 1200 грн. Якого біса? Я не користувалася цими грошима. Оператор сказала, що я заплатила фопу 1000 грн, проте спочатку я пішла в термінал і поклала гроші на карту, щоб заплатити. Просто абсурд. Не хочеться з вами мати справу", - йдеться у скарзі.

Співробітники ПриватБанку прокоментували відгук, роз'яснивши, що за бажанням можна відмовитись від встановленого кредитного ліміту. Зробити це можна будь-якої миті в Приват24 або звернувшись до служби підтримки. Інформація про наявність та розмір ліміту відображається у Приват24.

"Коли кредитний ліміт не використовується, це не тягне жодних витрат для вас", - йдеться у поясненні.

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