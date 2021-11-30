Історія України є одним з предметів, за яким результати тестів ЗНО будуть зараховані за державну підсумкову атестацію (ДПА), тому до підготовки до них слід підійти особливо серйозно.

Як відомо, випускники 11-х класів українських шкіл можуть вибрати історію України або іноземну мову як один з чотирьох обов'язкових предметів державної підсумкової атестації, який здається у формі ЗНО.

У 2022 році тестування ЗНО з історії України пройде 10 червня. Результати тестів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Пробне тестування з предмету бажаючі зможуть пройти 26 березня. Зареєструватися на нього можна буде з 5 по 22 січня.

Завдання з історії України на ЗНО - 2022 будуть розділені на дві частини: перша частина представить собою розділ «Історія України 1914 р. - початок XXI», а друга – «Історія України від найдавніших часів до 1914 р.». Саме результати першої частини будуть зараховані випускникам шкіл як бали за ДПА. При вступі до вузу будуть враховуватися результати обох частин.

Всього тест з історії України включатиме 60 завдань, на вирішення яких учасникам тестування буде виділено 150 хвилин. Максимальна кількість балів за проходження тесту складе 94.

Тест буде включати завдання чотирьох форм: питання з вибором одного правильного варіанту з декількох запропонованих, завдання на визначення відповідності (пошук «логічних пар»), завдання на встановлення правильно послідовності і завдання з вибором трьох правильних відповідей з семи запропонованих варіантів.

При підготовці до тестування з історії України важливо пам'ятати кілька нюансів. Зокрема, потрібно правильно розподілити час. Бажано почати підготовку приблизно за рік. Тоді паралельно вивченню програми новітньої історії України за 11 клас можна буде повторювати матеріал за 5-10 класи.

Також варто скласти чіткий розклад для повторення матеріалу і вести конспект. Завдяки цьому можна буде систематизувати інформацію, а в потрібний момент швидше повторити матеріал.

Одна з головних проблем, з якими стикаються абітурієнти при підготовці до тестування з історії України – запам'ятовування дат. Для того, щоб з нею впоратися, краще вивчати матеріал синхронно, виписуючи дати і факти про історичну подію на стікери. Ці стікери потім слід розмістити на видному місці, щоб вони краще запам'ятовувалися.

Також варто пам'ятати, що вивчати матеріал краще строго у формі завдань ЗНО, але при цьому не варто забувати про можливість почерпнути знання з додаткових джерел.

Крім того, корисно буде розділити заняття на різні види діяльності, наприклад: вивчення теорії, вирішення завдань ЗНО за попередні роки, робота з картами та ілюстрованим матеріалом, і так далі.

Нагадаємо, змінено порядок проведення ЗНО-2022, названо дати пробних тестувань.

Як повідомляла Politeka, з'явився графік проведення ЗНО-2022, список обов'язкових тестів та премії за найвищі бали.

Також Politeka писала, що на українських випускників чекає грошова винагорода після складання ЗНО.