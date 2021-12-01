З 1 грудня 2021 року ціни на газ можуть різко зрости, українців попередили, кого може торкнутися скачок тарифів і як цього уникнути.

Подорожчання загрожує 500 000 домогосподарствам у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях, яких обслуговує постачальник останньої надії (ПОН).

Функцію ПОН в Україні виконує ДК"Нафтогаз". У листопаді Кабмін тимчасово обмежив тарифи постачальника останньої надії на 7,96 грн за кубометр. Термін дії обмеження закінчується вже 1 грудня. Наскільки через це може підскочити ціна на газ для споживачів, поки невідомо, але "Нафтогаз" вже попередив, що вартість палива зросте.

При цьому в "Нафтогазі" відзначити, що ЦК не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісяця за спеціальною формулою, розробленою в рамках Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника"останньої надії".

Щоб уникнути стрімкого подорожчання цін на паливо вони повинні змінити власного постачальника газу – перейти від так званого ПОНа до іншої компанії, яка не виконує функцію форс-мажорного постачальника газу і пропонує фіксований до травня 2022 року тариф. Таких компаній в Україні понад 60.

Щоб змінити постачальника потрібно подати заявку новому постачальнику газу і надати йому всі необхідні для оформлення документи: паспорт, ідентифікаційний код, EIC-код споживача (16-значний персональний газовий номер будинку або квартири) і документ на право власності.

Перехід відбувається автоматично, подача газу в цей період не припиняється.

Нагадавши, Україні загрожує дефіцит: популярні продукти можуть рекордно подорожчати в 2022 році

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій, обов'язкова вакцинація та зростання податків: як зміниться життя українців у грудні

Також Politeka писала, що в українців за борги почали відбирати майно, що треба знати: "бідний народ"