В Україні найбільш незахищеним категоріям громадян спростили низку правил призначення субсидій на оплату комуналки. Розкриваємо, що змінилося.

Так, Кабмін вніс зміни до порядку надання житлових субсидій. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Тепер допомогу в оплаті за послуги ЖКГ можуть отримати деякі жителі населених пунктів на лінії зіткнення з російською агресією, власники саморобного транспорту або мотоциклів, а також люди в декретній відпустці та особи, які купили житло за бюджетні гроші.

Відзначається, що на субсидію можуть претендувати жителі населених пунктів на лінії зіткнення, які залишилися без тепло- або газопостачання і використовують побутові електроприлади для обігріву приміщень.

"Сам розмір виплат для них істотно збільшиться", - додали в Мінсоцполітики.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно оформити акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання.

Крім того, на субсидію можуть розраховувати: власники саморобних транспортних засобів і мотоциклів (вартість яких менше 4-х "мінімалок" і яким менше п'яти років); особи, що знаходяться в декреті по догляду за дитиною (якщо малюк не старше 6 років); українці, які придбали житло за рахунок коштів, виділених з державного або місцевого бюджету.

Що важливо, тепер при визначенні права на субсидію не будуть враховуватися житлові приміщення, розташовані в селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Раніше ми повідомляли, субсидію в Україні не отримають ті громадяни, у яких є заборгованість понад три місяці з оплати за послуги ЖКГ (заборгованість, до речі, можна опротестувати в суді або подати заяву на її реструктуризацію). Також відмову в наданні субсидії можна отримати через наявність депозитів і володіння кількома об'єктами нерухомості в містах.

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