Вирішено підняти ціну на проїзд у громадському транспорті - "щоб забезпечити його стабільну роботу і безпеку перевезення пасажирів".

Так, проїзд подорожчає в Києві, так як "нинішня ціна не відповідає економічно обґрунтованому тарифу". З моменту останнього підвищення тарифів в 2018 році істотно змінилися фактори, такі як індекс споживчих цін, "мінімалка" та інші, тому КМДА змушена підняти вартість проїзду в громадському транспорті, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу цього відомства.

Після підвищення тарифів, одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) в Києві коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

З "Картою киянина" вартість поїздки складатиме 12 грн.

Для жителів Київської області ціна за проїзд буде від 14,20 до 14,50 гривень, якщо купувати проїзний. А пасажири, які поповнюють електронний квиток, залежно від кількості придбаних поїздок платитимуть від 15 до 20 гривень.

Кияни активно обговорюють у Мережі ситуацію з підвищенням проїзду:

"Думаю, що потрібно крім підвищення піднімати рівень транспорту"

"Правильно, треба відповідати європейським стандартам! Ось тільки соц стандарти на рівні Гондурасу!"

"Нехай зарплату піднімають на 3 штуки грн"

"Спасибі, що 20, а не 200"

"Як ніби карта киянина є у всіх киян 🙄"

"100 треба, а то народ "жирує" їздять замість того що б пішки ходити ... 😱"

"Мінімальна зарплата 6500, щоб дістатися до роботи (двома видами транспорту 5 разів на тиждень в обидві сторони) це 960 грн, віднімемо квартплату (без опалення) близько 2000..і як прожити в цій країні на 3500 одній людині?"

Нагадаємо, що у Києві вводять нові правила в громадському транспорті: як доведеться платити за проїзд

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