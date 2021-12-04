Коронавірусна інфекція забрала життя відомого українського і радянського актора, який зовсім недавно відсвяткував свій день народження.
Михайло Горностоль помер 3 грудня в Одесі. Йому було 76 років. Трагічну звістку повідомили в
Відомо, що артист заразився коронавірусом і довгий час хворів. На початку листопада він відсвяткував свій день народження.
"На жаль, ніщо не вічне під місяцем, і ніхто не вічний з людей. А особливо в той час, коли всюди лютує коронавірус. Не пощадив він і Михайла Миколайовича", - йдеться в повідомленні.
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Михайло Горносталь народився в 1945 році на Чернігівщині. Він навчався в Київському кіноінституті Карпенка-Карого на акторському факультеті.
Артист був задіявши в понад тридцять проектах: "це сильніше мене"," Втеча з в'язниці", Левка В" Р.В. С."," Квартет Гварнері"," Шкура білого ведмедя", "від Бугу до Вісли," Школа " - ще одна екранізація Гайдара," особисте життя слідчого Савельєва"," Карпатське золото " і багато інших.
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