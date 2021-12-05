Курс долара в Україні на початку наступного року складе 27 грн/$, до кінця 2022 року він може вирости до 28,5 грн/$.
Такий прогноз озвучив аналітик Сергій Родлер, передає Finance.ua.
Причинами зростання курсу долара він називає посилення США монетарної політики і скорочення кількості стимулюючих програм.
Експерт зазначив, що з травня американська валюта зміцнилася на 8% до кошика валют розвинених країн і майже на 9% до одного Євро.
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"Саме тому ми низько оцінюємо шанси гривні на подальше зміцнення. Вже в січні курс здатний зміцнитися вище позначки 27 грн/$, а до кінця 2022 року курс може повернутися до рівня 28,5 грн/$», – зазначає аналітик.
За його словами, зміцнення долара вдарить по всіх, тому потрібно готуватися до розгону інфляції по всьому світу.
Зазначимо, Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку порівняно з попереднім показником.
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