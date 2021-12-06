Міністр охорони Здоров'я Віктор Ляшко попередив про нову схему шахраїв, де "вимагають" особисті дані для виплати за курс вакцинація.

Як передає Politeka.net, з 19 грудня стартує програма, де українці зможуть отримати 1000 гривень за повний курс вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів на брифінгу про нову схему шахраїв. У мережі поширюються неправдиві повідомлення від імені МОЗ, в яких пропонують надати свої дані для виплати 1000 гривень.

"У цих повідомленнях шахраї просять відправити номери карт та інші персональні дані, нібито необхідні для виплати коштів на банківські рахунки. Такі звістки надходять користувачам в месенджерах через звичайні смс-повідомлення, а також зустрічаються в соціальних мережах і рекламних банерах. Міністерство не має ніякого відношення до цих повідомлень!",- розповіли на сторінці МОЗ у Facebook.

Нагадаємо, що програма стартує з 19 грудня і діятиме до кінця 2022 року. 1000 грн отримають українці, які вакцинувалися як до 19 Грудня, так і після.

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