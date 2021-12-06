З 1 грудня в Україні перерахують пенсії у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати - на скільки зміняться суми і з якими проблемами можуть зіткнутися українці.

Згідно з даними Мінсоцполітики, мінімальний розмір пенсії за віком у непрацюючих пенсіонерів зріс з 1854 грн до 1934 грн, максимальний розмір пенсії – з 18 540 грн до 19 340 грн. При цьому, збільшилася на 200 гривень (з 2 400 до 2600 грн) мінімальна пенсія за віком для осіб старше 65 років, які мають повний стаж.

Також зросли складові пенсійних виплат, розмір яких визначається виходячи з прожиткового мінімуму - доплата за понаднормовий стаж, надбавки, пенсія за особливі заслуги, державна адресна допомога.

Всі перерахунки пенсій проведені автоматично - без необхідності додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Важливий момент. На сьогодні в Україні одним з найважливіших факторів призначення пенсії вважається страховий стаж. Його наявність впливає не тільки на розмір виплат, а й на те, чи будуть вони взагалі.

Більшість проблем при розрахунку стажу, виникають у тих, у кого все ще паперовий варіант трудової книжки. Українців попереджають про необхідність заздалегідь перевірити, чи правильно вказані імена і дати. Зокрема, в Пенсійному фонді можуть виникнути питання, якщо, припустимо, ПІБ або дата народження відрізняються від паспортних даних; записи були зроблені не за встановленим порядком; для запису дат використані римські цифри; немає печатки (або вона нечітка) на записі про звільнення; запис заклеєний або виправлений маркером.

Якщо до 1 січня 2004 року (коли був прийнятий закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), у трудову книжку не були внесені ніякі записи про роботу, підтвердити трудовий стаж можна довідкою з підприємства (якщо такого вже немає - з архівних установ), випискою з наказів; угодою і трудовим договором з відміткою, що вони були виконані; відомістю і особистим рахунком про видачу заробітної плати; відомостями з Реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо немає можливості використати перераховані вище документи, стаж встановлюється на підставі показань свідків (не менше двох). Доказ стажу можна вирішити в судовому порядку.

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