Як повідомляється в новому прогнозі, українців в найближчі кілька років чекає новий виток зростання тарифів на комунальні послуги, серед яких газ, світло та опалення.

Про те, яких цифр в платіжках варто чекати найближчим часом, йдеться в консенсунс-прогнозі Мінекономіки "Україна: виклики та загрози постпандемічного розвитку".

Так, в прогнозі наголошується, що в найближчі роки однією з загроз для розвитку країни після жорстких локдаунів стане підвищення тарифів на комуналку. Зокрема, з'явилася таблиця з прогнозом щодо зростання цін на найближчі три роки.

Відповідно до опублікованих даних, українців чекає подорожчання тарифів на газ на 20% в 2022 році, на 7,5% - в 2023 і на 10% - в 2024 році. Ціни на гарячу воду та опалення зростуть на 16%, 10% і 7,5%, а на електроенергію – на 17,5%, 10% і 5% відповідно.

Варто відзначити, що рішення про підвищення тарифів на теплопостачання в 2022 році вже прийнято.

Що стосується вартості електроенергії, то до 30 квітня 2022 року в Україні діє фіксована ціна в розмірі 1,44 грн за 1 кВт/год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць. При більшому обсязі споживання тариф становить зараз 1,68 грн за 1 кВт/ч. Очікується, що ці цифри зростуть відразу після закінчення опалювального сезону.

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