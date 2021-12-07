Синоптики розповіли, які сюрпризи може принести новорічна ніч жителям столиці, і чи варто чекати по-справжньому зимову погоду зі снігом і заморозками.

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт gismeteo.uа , новорічна ніч у Києві, швидше за все, буде морозною, а до ранку можливий сніг. Згідно з прогнозами синоптиків, 31 грудня в столиці очікується -3 градуси, а вночі похолодає приблизно до -5 градусів.

При цьому на 1 і 2 січня в прогнозі вказано сніг при температурі -1..-2 градуси.

Незважаючи на те, що в даний момент не можна з повною впевненістю покладатися на прогноз погоди, сніговий прогноз з відсутністю сильних морозів не може не радувати.

Варто відзначити, що, за даними сайту, весь грудень в Києві буде зберігатися низька температура з періодичними опадами. При цьому сильних морозів не передбачається. Найбільш морозні ночі будуть у Києві з 25 по 29 грудня – температура опуститься до -7 градусів.

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