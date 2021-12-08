Синоптики поділилися прогнозом погоди на середу, 8 грудня, остаточно засмутивши українців – згідно з даними Укргідрометцентру, країну атакують опади і морози.

Як передає Politeka.net, погода буде сильно відрізнятися в залежності від регіону. У той час як в західних регіонах очікуються морози і сніг, на Сході буде тепло і дощитиме.

Так, на Заході 8 грудня очікується -1..-3 градуси. Вночі сильно похолодає-до -5..-6 градусів. Також майже у всіх областях очікується сніг. У Закарпатській, Волинській та Чернівецькій області в середу без опадів.

Ближче до Центру погода сильно зміниться. Переважатиме мокрий сніг, а температура коливатиметься в районі 0..-2 градусів. У Черкаській та Кіровоградській областях очікується 3-7 градусів.

У південних і східних областях стовпчики термометра прогріються до 7-9 градусів. Прогнозуються сильні дощі. Вночі також буде плюсова температура. Додамо, що в Луганській і Донецькій області в середу без опадів.

Як відомо, грудень в Україні буде дуже нестабільним. Негода буде випробовувати українців на міцність температурою, що постійно змінюється. Дощі та мокрий сніг стануть частими гостями, але сильні морози перший зимовий місяць не обіцяє.

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