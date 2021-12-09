Опади тимчасово залишать Україну в спокої, проте туман і ожеледиця на дорогах зіпсують настрій автолюбителям у четвер, попереджають синоптики.

Про те, чого чекати від погоди 9 грудня, розповіли в Укргідрометцентрі. Згідно зі свіжим прогнозом, вночі скрізь крім західних і східних областей пройде невеликий дощ, а на півночі – ще й з мокрим снігом. Однак вдень опадів не очікується. По всій території країни переважатиме хмарна погода.

Істотних коливань температури поки не очікується, проте синоптики відзначають, що вже в п'ятницю в Україну прийде потепління.

Вітер буде переважно північно-східним, 5-10 м/с. Місцями очікується туман.

Синоптики також попередили жителів північних, західних, а також Вінницької та Черкаської областей про ожеледицю на дорогах. Через неї в регіонах вводиться і рівень небезпеки.

На півночі України вночі очікується від -4 до 0 градусів, а вдень – від 0 до +3.

У західних областях нічні температури коливатимуться від -10 до -6 градусів, а Денні – від -4 до +5.

У центрі вночі стовпчики термометрів опустяться до -3... + 5 градусів, а вдень повітря прогріється до -1...+7 градусів.

На сході вночі термометри покажуть від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +5 до + 7.

На півдні вночі очікується від +2 до +6 градусів, а вдень – від +5 до + 7.

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