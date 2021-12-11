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Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі 11 і 12 грудня, очікуються періодично мокрий сніг та дощ залежно від температури повітря.

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Укргідрометцентру. В Україні вихідні, 11-12 грудня, передбачаються теплими і вітряними.

В Україні в суботу, 11 грудня, прогнозують температуру повітря, що коливатиметься від 3 градусів морозу вночі до 13 градусів тепла вдень.

Температура в західних і північно-східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території протягом доби 4-9° тепла (на півдні країни вдень 10-13°).

За даними синоптиків, в суботу та неділю, по всій Україні, крім східної її частини очікуються дощі, а на заході країни – мокрий сніг. На заході країни буде низька видимість через тумани.

12 грудень у неділю в Україні збережеться хмарна погода з опадами. У Карпатах температура опуститься до -1°...-5°. У всіх інших областях очікується від 2 до 9 градусів тепла. За винятком півдня України, де температура підвищиться до + 12°.

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