Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме з 5 по 22 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінки якості освіти. Про це повідомили на сайті відомства.

Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета з переліку ЗНО-2022. Пробні тести пройдуть:

19 березня: з української мови, української мови та літератури;

26 березня: з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

З результатами пробного ЗНО-2022 можна буде ознайомитися на спеціальному сервісі на окремих інформаційних сторінках учасників - 25 березня з української мови, української мови та літератури та 1 квітня з інших предметів.

Важливо! Проходження пробного ЗНО-2022 є платною послугою. Вартість стане відома до 20 грудня, її мають оголосити регіональні центри оцінки якості освіти

Також слід пам'ятати, що результати пробного ЗНО-2022 не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію і не зможуть бути використані для вступу до вузу.

Крім того, реєстрація на пробне ЗНО не є автоматичною реєстрацією на основну сесію. Реєстрація на таку розпочнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня. Основна сесія ЗНО-2022 стартує 23 травня з тесту з фізики і закінчиться 17 червня тестом з біології.

Раніше ми розкривали, для вступу на які спеціальності буде потрібно складання ЗНО з української мови та літератури. Зокрема, на ті спеціальності, які потребують більш поглиблених гуманітарних знань. Це стосується таких сфер, як освіта і педагогіка, культура і мистецтво, журналістика, управління та адміністрування, право, міжнародні відносини і т. д.

Згідно характеристики сертифікаційної роботи з української мови та літератури, на виконання тесту учасникам дадуть 210 хвилин. За цей час треба встигнути впоратися з 67 завданнями. Максимальна кількість балів, яку можна набрати за цей тест - 116.

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