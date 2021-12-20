Православна церква України може піти назустріч тим віруючим, які святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня.

Голова ПЦУ митрополит Епіфаній заговорив про скасування або ослаблення посту на Новий рік у своєму інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами митрополита, мова йде тільки про два дні, 31 грудня і 1 січня.

"До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, Церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні", - пояснив голова ПЦУ.

Епіфаній додав, що цей захід має бути соборним спільним рішенням і, до того ж, тимчасовим, поки не відбудеться перехід на новоюліанський календар. Таким чином, вдасться уникнути порушення.

"Є зустріч Нового року, хоча це і не головне, багато хто не святкує цей день, але це дійсно проблема", - додав митрополит.

Раніше митрополит Епіфаній виступив за перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. На думку митрополита, цей перехід повинен бути не різким, його слід розтягнути на десять років.

"Я насправді не проти переходу. Але щоб це сталося правильно. Треба мудро діяти... Цю помилку потрібно виправити, але традиція є традиція", – заявив Епіфаній, говорячи про те, що традиція вкоренилася настільки, що в разі перенесення дати, 25 грудня храми будуть порожніми, а 7-го - повними.

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