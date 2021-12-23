В Україні затвердили перелік спеціальностей, після отримання яких жінки в будуть поставлені на військовий облік.

Наказ Міністерства оборони Про затвердження переліку професій для жінок, які зобов'язані стати на військовий облік, набув чинності, передає KadrEX.

Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

Згідно з документом, на військовому обліку повинні перебувати працівниці 35 сфер діяльності, серед яких найрізноманітніші професії.

Військовозобов'язаними стануть Українки, які працюють у наступних сферах:

всі види промисловості;

всі види транспорту;

держбезпека;

журналістика;

видавництво та поліграфія;

медицина і ветеренарія;

наука і мистецтво;

педагогіка;

пожежна безпека.

Психологія, Соціологія, Політологія;

спорт;

телекомунікації, Електроніка, IT-сфера;

туризм;

фінанси;

енергетика;

З повним переліком професій ознайомитися можна тут.

Тепер роботодавець повинен проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за переліком слід перевіряти у них наявність військово-облікових документів і відміток про взяття на військовий облік.

Нехтування цими нормами загрожує штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Роботодавець, який не проконтролює наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників - буде змушений заплатити штраф у розмірі від 5,1 до 8,5 тисячі гривень.

Механізм постановки жінок на військовий облік поки остаточно не розроблений. Це обіцяють зробити до кінця тижня, і оприлюднити інформацію на сайтах військкоматів або Міноборони. Зараз не відомо, чи можна буде стати на облік через Інтернет, або доведеться йти до військкомату.

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