Вартість участі у пробному ЗНО-2022 визначена, вона відрізняється по регіонах у зв'язку з низкою особливостей. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Центру оцінки якості освіти.
Так, ціна буде формуватися по областях у зв'язку з факторами організації, наприклад, вартістю друку, доставки матеріалів, прогнозованою кількістю тестувань і так далі. В результаті вартість складе від 213 до 309 грн.
Зазначимо, реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 5 по 22 січня наступного року. Кожен бажаючий зможе зареєструватися для участі на відповідному сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.
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Кожен, хто зареєструвався зможе скласти пробне ЗНО з одного навчального предмета.
Примітно, що вже затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО-2022. Реєстрація пройде з 1 лютого по 9 березня.
Нагадаємо, правила для абітурієнтів змінилися, кому доведеться здавати математику
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