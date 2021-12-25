Розкрито вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання - ціна буде відрізнятися по регіонах, залежно від різних факторів.

Вартість участі у пробному ЗНО-2022 визначена, вона відрізняється по регіонах у зв'язку з низкою особливостей. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Центру оцінки якості освіти.

Так, ціна буде формуватися по областях у зв'язку з факторами організації, наприклад, вартістю друку, доставки матеріалів, прогнозованою кількістю тестувань і так далі. В результаті вартість складе від 213 до 309 грн.

Зазначимо, реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 5 по 22 січня наступного року. Кожен бажаючий зможе зареєструватися для участі на відповідному сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

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Кожен, хто зареєструвався зможе скласти пробне ЗНО з одного навчального предмета.

Примітно, що вже затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО-2022. Реєстрація пройде з 1 лютого по 9 березня.

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