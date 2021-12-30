Так, користувачка Фейбсук з ніком Каріна Емма описала неприємний інцидент, що стався 28 грудня на маршрутній зупинці по вул. 8 березня, передає Politeka.net.

За словами очевидиці, під'їхав автобус № 7, з якого чоловік витягнув жінку без свідомості і залишив лежати просто неба на узбіччі. На вигляд жінці було близько 60 років. Після цього чоловік увійшов назад до транспорту, двері зачинилися і автобус поїхав.

Очевидиця з товаришем підійшли до потерпілої - та була охайно одягнена та нічого не вказувало на алкогольне сп'яніння.

"Жінка була одягнена в червону куртку, алкоголем від неї не пахло і видно було, що поверталася з покупок. Підійшовши з товаришем до жінки, ми підняли її і зрозуміли, що їй стало погано, і вона втрачала свідомість", - повідомила користувачка Фейсбук.

Дівчина сколихнула українців закликом бути добрішими один до одного: "Не можу знати, які мотиви переслідували люди, що залишили літню жінку лежати просто неба. Але для мене це виглядало як безсердечне ставлення. Ми всі люди і не знаємо, що буде з нами або з близькими вийшовши навіть просто за хлібом. Всім добра і тепла в серці. Залишаємося людьми🙏".

Українці бурхливо обговорюють інцидент:

"Просто шок!!!! Чомусь такі дегенерати на кожного другого думають, що той алкоголік або подшофе. Але навіть якби і так, чому від цього для інших людина перетворюється на волоцюгу або сміття"

"Понабирали в маршрутки шоферів, які раніше промову з річки возили на Зилах і людей везуть як мішки!!! Хочу вірити, що є серед них і людяні?"

"Ще один доказ того, що нам до рівня життя, який контрастує не одне десятиліття всього на відстані 3 кілометри в західному напрямку, як раку до Китаю... Гаразд, шофер тупий. А решта пасажирів що?!.. Вірно, бидло!"

"Кошмар"

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