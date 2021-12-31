Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.
Очікується, що середня місячна температура повітря буде -1 ... -5 градусів, а в Криму 0...1 градус. Ці показники близькі до норми.
Що стосується опадів, то, згідно з прогнозом, за місяць випаде 28-62 мм, в Закарпатті і в горах Криму до 79 мм, що в межах норми.
Багаторічні спостереження показують, що середня місячна температура повітря в січні становить 0 ... -6 градусів, в Криму від -1... 4градусів.
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Абсолютний мінімум температури повітря -23 ... -39,9 градусів, місцями в Чернігівській та Луганській областях - 40...-41,9 градусів, на узбережжі Криму місцями -13...-22 градусів.
Абсолютний максимум температури повітря в січні-8...18 градусів, в Криму до 21 градусів.
Середня місячна кількість опадів у січні становить 26-55 мм, у Закарпатті, високогір'ї Карпат та Криму до 125 мм.
Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук Віра Балабух раніше заявляла, що в середньому, температура в перших двох місяцях 2022 року перевищуватиме на кілька градусів норму.
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