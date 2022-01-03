Як пише Politeka.net, про це передавати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зареєструватися на пробне ЗНО можна з 5 по 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Після реєстрації у кожного учасника з'явиться персональна сторінка, де до 10 березня буде інформація про місце і час проведення пробного ЗНО. Там же з часом можна буде ознайомитися з результатами пробного тестування.

ЗНО

Щоб пройти одне пробне ЗНО потрібно заплатити 300 гривень.

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Графік проведення пробного ЗНО:

  • 9 березня-пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури;
  • 26 березня-пробне ЗНО з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Щоб отримати результати пробного ЗНО кожному учаснику необхідно занести свої відповіді в спеціальний сервіс "визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" в наступні терміни:

19 - 21 березня з української мови, української мови та літератури;

26 - 28 березня з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземної мови (англійської, іспанської, французької, німецької).

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Результати тестування З української мови, української мови та літератури будуть готові 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

Нагадаємо, розкрито деталі ЗНО-2022.

Як повідомляла Politeka, правила для абітурієнтів у 2022 змінилися, кому доведеться здавати математику

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