Як пише Politeka.net, про це передавати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Зареєструватися на пробне ЗНО можна з 5 по 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Після реєстрації у кожного учасника з'явиться персональна сторінка, де до 10 березня буде інформація про місце і час проведення пробного ЗНО. Там же з часом можна буде ознайомитися з результатами пробного тестування.
Щоб пройти одне пробне ЗНО потрібно заплатити 300 гривень.
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Графік проведення пробного ЗНО:
- 9 березня-пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури;
- 26 березня-пробне ЗНО з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
Щоб отримати результати пробного ЗНО кожному учаснику необхідно занести свої відповіді в спеціальний сервіс "визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" в наступні терміни:
19 - 21 березня з української мови, української мови та літератури;
26 - 28 березня з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземної мови (англійської, іспанської, французької, німецької).
Результати тестування З української мови, української мови та літератури будуть готові 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.
Нагадаємо, розкрито деталі ЗНО-2022.
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