Строката погода очікується в Україні в середу, 5 січня, - відразу буде і дощ, і мокрий сніг, і навіть сонце, але з останнім пощастить не всім.

Згідно з прогнозом погоди від Укргідрометцентру, 5 січня, в Украні стоятиме плюсова температура, принаймні у світлі години, місцями повітря прогріється до +13.

Так, на Заході завтра буде весь день йти дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Стовпчики термометрів вдень покажуть від 7-8 до 9-12 градусів зі знаком плюс. Вночі буде дещо холодніше - 3-5 тепла.

На Півночі очікується дощ з мокрим снігом і мокрий сніг, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень буде + 4...+ 6, вночі близько нуля.

Мокрий сніг з дощем накриє і Схід, вітер буде південно-західний 7-12 метрів на секунду. Стовпчики термометрів вдень покажуть до 4 тепла, вночі -2...-3.

Центр і Південь насолодяться сонечком, яке вигляне вдень, опади у вигляді дощу і мокрого снігу при цьому повинні припинитися ще вночі. Вдень термометри покажуть 8-9 зі знаком плюс, а в темний час доби температура опуститися до +2...+4. У Криму потеплішає до + 13. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Відомий український синоптик Наталка Діденко зазначила, що зараз українцям варто "відірватися від холодильників" і порадіти весняній атмосфері на вулиці, адже це триватиме недовго. Похолодання вдарить вже на Різдво, 7 січня.

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