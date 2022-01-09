Хто може стати учасником ЗНО-2022
- Випускники закладів загальної середньої освіти 2022 року
- Учні закладів професійно-технічної освіти
- Студенти закладів вищої освіти
- Випускники, які здобули повну загальну середню освіту в закордонному навчальному закладі в 2022 році
- Випускники минулих років
Як зареєструватися на ЗНО-2022
Реєстрація проходить з лютого по березень на сайті УЦОЯО (testportal.gov.ua).
Щоб зареєструватися потрібно обрати предмети та заповнити реєстраційну картку. Зібрати пакет документів та віднести все в заклад освіти і віддати відповідальній особі. Випускники минулих років можуть надіслати документи в РЦОЯО.
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Які предмети є обов’язковими для проходження ЗНО/ДПА 2022 року
- українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест “Атестаційні завдання”),
- математика,
- історія України (субтест “Період 1914- початок XXI століття”) або іноземна мова,
- один з навчальних предметів на вибір.
Для випускників минулих років не визначено обов’язкових предметів для проходження ЗНО.
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