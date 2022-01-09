Хто може стати учасником ЗНО-2022

  • Випускники закладів загальної середньої освіти 2022 року
  • Учні закладів професійно-технічної освіти
  • Студенти закладів вищої освіти
  • Випускники, які здобули повну загальну середню освіту в закордонному навчальному закладі в 2022 році
  • Випускники минулих років

Як зареєструватися на ЗНО-2022

Реєстрація проходить з лютого по березень на сайті УЦОЯО (testportal.gov.ua).

Щоб зареєструватися потрібно обрати предмети та заповнити реєстраційну картку. Зібрати пакет документів та віднести все в заклад освіти і віддати відповідальній особі. Випускники минулих років можуть надіслати документи в РЦОЯО.

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Які предмети є обов’язковими для проходження ЗНО/ДПА 2022 року

  • українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест “Атестаційні завдання”),
  • математика,
  • історія України (субтест “Період 1914- початок XXI століття”) або іноземна мова,
  • один з навчальних предметів на вибір.

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Для випускників минулих років не визначено обов’язкових предметів для проходження ЗНО.

Нагадаємо, реєстрація на пробне тестування буде платною, де українці заплатять більше і найменше

Як повідомляла Politeka, школярів попередили про важливі правила пробне ЗНО-2022, які не можна порушувати

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