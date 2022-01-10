Для українців вирішили запровадити систему штрафних балів за порушення, яка вплине на покарання громадян.

Відповідний законопроект зареєстрували в Верховній Раді, повідомляється на сайті парламенту. У ньому йдеться про введення системи штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху.

Автори законопроекту пропонують ввести 12-бальну систему, яка дозволить фіксувати порушення водіїв, починаючи з найдрібніших. Таким чином, бали будуть поступово накопичуватися.

Якщо вони досягнуть позначки в 12 балів і вище, водія на час позбавлять права керувати транспортним засобом. Для людей, які отримали права вперше менше року тому, критичною позначкою стане 8 і більше балів.

У зазначеній системі для порушення різних ПДР пропонується ввести різні еквіваленти в діапазоні від 1 до 5 балів.

Так, водій отримуватиме 1 штрафний бал за непристебнутий ремінь безпеки або перевезення дітей без автокрісла; 2 бали – за перевищення швидкості на 20 км/год, порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок громадського транспорту, недотримання дистанції або використання телефону за кермом; 3 бали – за порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту, перевищення швидкості на 50 км/год, непропуск швидкої, пожежних або поліції, перевищення кількості пасажирів у маршрутному транспорті; 5 балів – за перевищення швидкості більш ніж на 50 км\год, створення ситуації, втечу з місця ДТП.

При цьому штрафи за всі ці порушення скасовувати не збираються: водії продовжать їх отримувати разом зі штрафними балами.

Втім, бали не будуть накопичуватися вічно: вони обнуляться через рік після їх нарахування.

Нагадаємо, українців будуть жорстко штрафувати за порушення в описах вакансій.

Як повідомляла Politeka, новий податок в Україні на прибуток і не тільки.

Також Politeka писала, що підписано важливий закон, що він змінює для українців.