На 48-році життя зупинилося серце відомого російського актора Олексія Гериловича, який грав у серіалах "Глухар", "Інтерни", "Детективи" та багатьох інших.

Про смерть 48-річного талановитого актора Олексія Гериловича повідомив його друг, який і знайшов тіло, передає видання 112 у Telegram. За словами чоловіка, Герилович декілька днів не виходив на зв'язок і він поїхав його провідати і знайшов тіло актора на кухні його московської квартири.

Зауважимо, що, за попередніми даними, смерть не носить кримінальний характер.

Що важливо, Олексій Герилович грав у серіалах "Інтерни", "Детективи" та "Глухар", який називають "проклятим", адже дуже багато його зірок уже мертві.

Так, з 2011 року за різних обставин з життя пішли В’ячеслав Титов, Анатолій Отраднов, Сергій Шарошкін, Сергій Таланов, Вадим Проданов, Сергій Бездушний, Максим Фатєєв, Дар’я Єгоричева, Олександр Кузнєцов, Ольга Вяликова, Олександр Числов, а 7 вересня 2021 року помер Олександр Дубовицький. Таким чином, Олексій Герилович став ще однією жертвою "проклятого" "Глухаря".

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