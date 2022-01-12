Цього року українцям підвищать зарплати, тепер вони повинні складати не менше 20 тисяч гривень для одних, і не менше 13,5 тис.грн для інших - подробиці читайте далі.

З першого січня 2022 року підвищено зарплати деяким співробітникам. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на рішення, яке було прийняте на засіданні Кабміну 12 січня. В документі йдеться про підвищення базового рівня зарплати для лікарів і медсестер.

Так, тепер заробітні плати за повний робочий день лікарів, які працюють в державних і комунальних медустановах, становитимуть не менше 20 тис. грн.

Для середнього медперсоналу (фахівців з початковим / першим рівнем вищої медосвіти) за таких умов "мінімалка" має становити не менше 13,5 тисяч грн.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, цього року сфера охорони здоров'я профінансується на 232 млрд грн, на програму медгарантій передбачили 157,3 млрд грн, це майже на 34 млрд більше, ніж у 2021 році.

Однак наголошується, що загальний успіх реформи залежить від місцевої влади й власників установ, роль яких полягає в оплаті комунальних послуг (лікарень), їх дооснащенні необхідним медобладнанням, а також створенні умов і соцгарантій для залучення нових фахівців.

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