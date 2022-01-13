Як повідомляє Politeka.net, в лютому 2021 року нас чекає ряд особливих свят: Китайський Новий рік, День святого Валентина, Стрітення Господнє, тиждень Масляної і багато інших.
Лютий один з небагатьох місяців в році, у якому у нас немає додаткових днів для відпочинку, тобто державних вихідних. У лютому 2022 року в Україні буде вісім офіційних вихідних днів. Це суботи і неділі 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 лютого.
Всі свята в лютому 2022:
- 1 лютого - Китайський Новий Рік 2022; День безпечного Інтернету
- 2 лютого - День бабака
- 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого - Міжнародний день бармена
- 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
- 10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією
- 11 лютого - Всесвітній день Хворого
- 13 лютого - Всесвітній День радіо
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Дочка Олі Фреймут потрапила в неприємності за кордоном, з'явилися подробиці: "Це треш..."
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
Дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала їх безсонні ночі з новонародженою: як зараз виглядає крихта Елізабет
Лопес в халаті і без перуки показала, якою буває поруч з дочкою: "Ростить конкурентку"
- 14 лютого - День Святого Валентина; День комп'ютерника
- 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини; Стрітення Господнє; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
- 28 лютого - початок Масляної (до 6 березня).
Нагадаємо, що зима дасть українцям перепочити, дощі з мокрим снігом відступлять: якою буде погода.
Як повідомляла Politeka, морози скують Україну навіть вдень, але сніг піде тільки в трьох областях.
Також Politeka писала, кому сонце, а кому морози до мінус 10: погода покаже українцям свої капризи, кому не пощастить.