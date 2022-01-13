У 2022 році в Україні буде багато як святкових, так і повноцінних вихідних днів, при цьому в лютому українці відзначають ряд релігійних свят.

Як повідомляє Politeka.net, в лютому 2021 року нас чекає ряд особливих свят: Китайський Новий рік, День святого Валентина, Стрітення Господнє, тиждень Масляної і багато інших.

Лютий один з небагатьох місяців в році, у якому у нас немає додаткових днів для відпочинку, тобто державних вихідних. У лютому 2022 року в Україні буде вісім офіційних вихідних днів. Це суботи і неділі 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 лютого.

Всі свята в лютому 2022:

1 лютого - Китайський Новий Рік 2022; День безпечного Інтернету

2 лютого - День бабака

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого - Міжнародний день бармена

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією

11 лютого - Всесвітній день Хворого

13 лютого - Всесвітній День радіо

14 лютого - День Святого Валентина; День комп'ютерника

15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини; Стрітення Господнє; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого - День спонтанного прояву доброти

20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого - Міжнародний день рідної мови

22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів

25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

28 лютого - початок Масляної (до 6 березня).

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