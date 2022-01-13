Як повідомляє Politeka.net, в лютому 2021 року нас чекає ряд особливих свят: Китайський Новий рік, День святого Валентина, Стрітення Господнє, тиждень Масляної і багато інших.

зима, люди, погода, Новий Рік

Лютий один з небагатьох місяців в році, у якому у нас немає додаткових днів для відпочинку, тобто державних вихідних. У лютому 2022 року в Україні буде вісім офіційних вихідних днів. Це суботи і неділі 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 лютого.

Всі свята в лютому 2022:

  • 1 лютого - Китайський Новий Рік 2022; День безпечного Інтернету
  • 2 лютого - День бабака
  • 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого - Міжнародний день бармена
  • 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
  • 10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією
  • 11 лютого - Всесвітній день Хворого
  • 13 лютого - Всесвітній День радіо

зима, люди, погода, Новий Рік

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  • 14 лютого - День Святого Валентина; День комп'ютерника
  • 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини; Стрітення Господнє; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
  • 28 лютого - початок Масляної (до 6 березня).

Нагадаємо, що зима дасть українцям перепочити, дощі з мокрим снігом відступлять: якою буде погода.

Як повідомляла Politeka, морози скують Україну навіть вдень, але сніг піде тільки в трьох областях.

Також Politeka писала, кому сонце, а кому морози до мінус 10: погода покаже українцям свої капризи, кому не пощастить.