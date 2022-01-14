В Україні банки можуть заблокувати картку клієнта і звернутися до нього за поясненнями - розкриті причини, які можуть послужити такому рішенню.

Банки в Україні можуть блокувати картки клієнтів у разі спірних операцій. Про це йдеться в законі про фінмоніторинг, пише Politeka.net.

За законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом..."банки повинні ідентифікувати платників, якщо сума перевищує 5000 гривень. Якщо за день клієнту надійшло кілька платежів по 5000 гривень, то банк має право тимчасово заблокувати рахунок і звернутися за поясненнями.

Також банки встановлюють власні норми системи фінмоніторингу, жорсткість яких може відрізнятися.

Закон не поширюється на клієнтів лише в декількох випадках:

оплата послуг ЖК, оплата податків, штрафів та інших зборів;

оплата кредиту на суму 30 тисяч гривень;

перекази, якими оплачуються товари та послуги, якщо номер картки супроводжує переклад;

всі готівкові перекази в Україні в межах 5000 грн;

зняття коштів з особистого рахунку".

Нагадавши, "Приватбанк" масово закриває свої відділення, з'явилися подробиці

Як повідомляла Politeka, в Нацбанку знайшли виправдання різкому зростанню цін

Також Politeka писала, що збій у Приватбанку, термінал "з'їв" гроші, не поповнивши рахунок